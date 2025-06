Đến Singapore dạo bước cùng khủng long thời tiền sử

Giám đốc cấp cao phụ trách hoạt động bảo tàng của Gardens by the Bay, Heng Whoo Kiat, chia sẻ, "hầu như du khách sẽ không thể nhìn thấy chúng ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, ngoại trừ tại đây".

Chú khủng long T-Rex oai dũng hiện ra trước ống kính điện thoại của du khách. Ảnh: Lim Yao-Hui.

Tổng giám đốc điều hành của Gardens by the Bay, Felix Loh, cho biết, sau sự thành công rực rỡ của "Avatar: The Experience" vào năm 2023, Cloud Forest một lần nữa tổ chức một chương trình bom tấn nhập vai khác trong khuôn khổ các hoạt động SG60 của Gardens by the Bay.