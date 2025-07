Đến quán ăn, quán cà phê trong phim 'Luật sư phường Seocho'

Hop Inn là một hostel nghệ thuật lâu đời ở Hồng Kông. Mỗi phòng là một tác phẩm nghệ thuật riêng do các nghệ sĩ địa phương thực hiện. Nổi tiếng sạch sẽ, giá cả phải chăng và có phong cách lưu trú hoàn toàn khác biệt so với những khách sạn thông thường, do đó Hop Inn là lựa chọn yêu thích của du khách trẻ. Địa chỉ: 5F, tòa nhà Lyton, 36-38 Mody Rd, Tsim Sha Tsui, Hồng Kông - Ảnh: hopinnhk