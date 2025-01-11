Đến Phú Sĩ, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn ở ngọn núi thiêng

Có lẽ nước Nhật đã quen thuộc với nhiều người, nhưng tôi chọn chuyến đi chỉ để thỏa sự tò mò: mùa thu ở đất nước mặt trời mọc có gì khác so với mùa thu ở Hàn Quốc – nơi tôi từng đến, và cảm giác được đứng gần ngọn núi Phú Sĩ huyền thoại sẽ thế nào. Và đó thật sự là những trải nghiệm rất riêng.

Máy bay của hãng Vietjet cất cánh từ Nha Trang lúc 2 giờ 30 sáng, bay trong 5 giờ 30 phút. Nhật Bản đi trước Việt Nam 2 múi giờ, nghĩa là khi đến nơi đã là 10 giờ sáng. Bay đêm, hành khách được phục vụ xôi hoặc mì. Ăn xong, loay hoay tìm một giấc ngủ chập chờn trên ghế. Đến sân bay Shizuoka thì gần trưa. Thủ tục nhập cảnh khá nhanh; thú vị nhất là cảnh nhân viên hải quan dùng một cây gậy nâng lên, hạ xuống để mở cổng cho khách lần lượt đi qua.

Sự háo hức được ngắm lá vàng mùa thu ở Shizuoka nhanh chóng tiêu tan, bởi thời tiết năm nay nóng hơn, lá chưa đổi màu nhiều. Ấn tượng đầu tiên về khách sạn là phòng nhỏ, chỉ vừa đủ để ngủ, nhưng tiện nghi đầy đủ. Từ khách sạn đã nhìn thấy núi Phú Sĩ phía trước, và ở một góc đường, vài cây rụng lá vàng cũng đủ mang đến cảm giác thu về.

Núi Phú Sĩ chỉ cách nơi chúng tôi ở khoảng 60 km. Ai cũng mong sớm được nhìn thấy ngọn núi sau một ngày mưa tầm tã. Trong mưa, chúng tôi men theo những con đường nhỏ đến làng cổ Oshino Hakkai – nơi từng được gọi là “nguồn suối của các vị thần”. Trong tiếng Nhật, “Oshino Hakkai” nghĩa là tám hồ nước được hình thành từ tuyết tan trên đỉnh Phú Sĩ. Tại đây có nghi thức rửa tay bằng dòng nước tự nhiên chảy ra; nghi thức ấy còn lặp lại nhiều lần tại các ngôi chùa sau này chúng tôi đến. Trong cơn mưa lạnh, tôi ghé hồ nước sâu đến 8 m để múc thử một ít.