Đến Mỹ khám phá 12 "kỳ quan đá" ngoạn mục hiếm có

Đây là hẻm núi sâu nhất ở Mỹ, hơn nhiều so với Đại Vực (Grand Canyon) với bề rộng hơn 16 km và nơi sâu nhất hơn 2 km. Hẻm núi được tạo ra bởi con sông Snake hùng vĩ từ vài triệu năm trước và không có cây cầu nào bắc qua vùng rộng lớn này. Bạn có thể đi theo phía từ Idaho để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của hẻm núi. Nhưng trải nghiệm thực sự phải là từ dưới sông, khi bạn đi thuyền máy hoặc chèo xuồng vượt thác.

Craters of the Moon, Idaho

Khu bảo tồn quốc gia Craters of the Moon có diện tích 1.600 km2, bề mặt địa chất có niên đại khoảng 2.000 đến 15.000 năm tuổi. Khu vực này khá đa dạng về địa chất, như các ngọn đồi hình nón, sông dung nham, ống dung nham, nón phun trào, hóa thạch và vô vàn các lớp dung nham. Khi đến đây, bạn hãy leo lên đỉnh Inferno Cone để có tầm nhìn tuyệt đẹp, khám phá đường mòn Caves dài gần 1km để đi qua các ống dung nham hoặc men theo đường mòn North Crater Flow. Craters of the Moon còn là khu bảo tồn bầu trời đêm duy nhất của Mỹ, nơi bạn có thể ngắm nhìn dải Ngân hà tuyệt đẹp vào những đêm quang đãng.

Garden of the Gods, Colorado

Công viên này nằm ở ven thành phố Colorado Springs, thu hút du khách với những dãy núi đá sa thạch 300 triệu năm tuổi, cao hơn 90m sừng sững giữa rừng cây bách xù. Công viên có rất nhiều đường mòn, mỗi con đường sẽ dẫn bạn đến những dãy núi đá khổng lồ đỏ rực rỡ đầy choáng ngợp. Ở đây có nhiều khu dã ngoại, bãi đậu xe và hoàn toàn miễn phí cho du khách. Hãy chọn cung đường ngắm cảnh dài 11 km, mang đến cho bạn cái nhìn toàn cảnh về kỳ quan thiên nhiên này.

Cathedral Spires, South Dakota

Là một phần của khu phức hợp Needles rộng lớn, Cathedral Spires là những ngọn tháp khổng lồ có hình dạng như một nhà thờ, cao hơn 150 m sừng sững vươn lên khỏi rừng cây xanh rậm rạp của dãy núi Black Hills. Cách không xa tuyến đường Needles, một con đường mòn đi bộ dài 3,8 km sẽ đưa bạn vào giữa những ngọn tháp đá granit cao vút. Bạn nên mang theo bữa ăn nhẹ để chinh phục chuyến đi bộ đường dài và quan sát động vật hoang dã. Thêm vào đó, một tuyến đi bộ 12 km lên đỉnh Black Elk sẽ giúp bạn được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của nơi đây.