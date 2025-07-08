Đến lượt Chanel và Pandora bị hacker ‘hỏi thăm’

Chanel và Pandora bị xâm phạm dữ liệu

Chanel cho biết vụ tấn công được phát hiện lần đầu vào ngày 25/7, sau khi những kẻ tấn công giành quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu của Chanel được lưu trữ tại một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Vụ việc chỉ ảnh hưởng đến khách hàng tại Mỹ và làm lộ thông tin liên hệ cá nhân.

Chanel xác nhận bị rò rỉ dữ liệu khách hàng. Ảnh: cybersecuritynews

Một phát ngôn viên của Chanel nói với WWD: "Dựa trên kết quả điều tra, dữ liệu bị truy cập trái phép có chứa các chi tiết giới hạn của một số cá nhân đã liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại Mỹ, cụ thể là tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại. Không có thông tin nào khác trong cơ sở dữ liệu. Các khách hàng bị ảnh hưởng đã được thông báo”.