Đèn LED dây ngoài trời: 4 lưu ý giúp bạn tránh 'tiền mất tật mang'

Người dùng nên ưu tiên sử dụng những loại LED dây làm bằng silicon hoặc nhựa PVC cao cấp có khả năng chống tia UV và chịu nhiệt tốt. Điều này không chỉ giúp duy trì hiệu ứng ánh sáng ổn định mà còn tiết kiệm chi phí thay thế về lâu dài. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các loại đèn LED dây năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của đèn LED dây ngoài trời đó chính là chất liệu. Thực tế, các loại dây kém chất lượng thường dễ giòn, nứt khi gặp nắng nóng hoặc ẩm mốc trong điều kiện mưa nhiều.

Có không ít sự cố chập cháy đã xảy ra do người dùng chủ quan khi lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài trời. Với đèn LED dây, việc chọn bộ nguồn đạt chuẩn, có cơ chế chống giật và bảo vệ quá tải là vô cùng quan trọng.

Theo thống kê từ Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), hiện có trên 70% các vụ cháy được điều tra làm rõ nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Để làm rõ thêm vấn đề này, đại diện EVNHANOI cho biết, có nhiều nguyên nhân gây chập cháy như: quá tải hệ thống điện, không lắp thiết bị bảo vệ, mối nối và điểm tiếp xúc kém dẫn đến sự cố chập cháy,...

Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn điện khi lắp đặt ngoài trời

Ngoài ra cũng có không ít sự cố chập cháy xảy ra do người dùng chủ quan khi lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài trời. Tại các điểm mối nối cần phải được bọc kín, hạn chế tiếp xúc với nước mưa. Giải pháp an toàn nhất cho bạn là sử dụng sản phẩm của thương hiệu uy tín, đi kèm chứng nhận chất lượng rõ ràng.

“Đèn LED dây ngoài trời sẽ mang lại hiệu ứng ánh sáng thẩm mỹ cao. Nhưng nếu bạn bỏ qua các yếu tố như tiêu chuẩn chống nước, độ an toàn điện hay chất liệu cấu tạo thì rất dễ rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”. Hãy trang bị các kiến thức cơ bản, đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chứng nhận minh bạch để không phải trả giá cho những lựa chọn vội vàng”, Giám đốc HALEDCO cho biết.