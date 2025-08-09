Đến làng chài 'triệu view', khách ngỡ ngàng vì bánh xèo 3 nghìn, hải sản siêu rẻ

Vài năm gần đây, làng chài Phước Đồng và cù lao Mái Nhà ở Ô Loan trở thành điểm đến cho du khách yêu thích vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ. Những video về cảnh bình minh khi ghe thuyền bà con tấp nập về bờ hay làng chài Phước Đồng tĩnh lặng trong chiều hoàng hôn thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Tại làng chài, những homestay xuất hiện dày hơn để phục vụ nhu cầu du khách. Nhưng điểm được du khách khen ngợi là ngôi làng vẫn giữ nét dung dị, không thương mại hóa vội vàng, phù hợp để họ "trốn phố, sống chậm".

Làng chài nằm uốn mình theo bờ biển. Ảnh: Thừa Hòa

Nam du khách Thừa Hòa (27 tuổi, Bắc Ninh) đã có 4 ngày 3 đêm trải nghiệm cuộc sống ở làng chài Phước Đồng trong hành trình đi khắp các tỉnh, thành Việt Nam. Theo Hòa, làng chài này nằm không quá xa các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên cũ như Hòn Yến, Bãi Xép, Gành Đá Đĩa, cầu gỗ Ông Cọp… Do đó du khách có thể kết hợp lịch trình khám phá.

Chàng trai dành trọn 2 ngày để "sống chậm" ở làng chài thay vì khám phá nhiều điểm đến. Anh thuê một căn homestay nằm sát biển, cửa kính lớn, nơi có thể ngắm trọn bình minh đẹp tuyệt vời bên bờ biển.