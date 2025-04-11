Đến Bình Liêu, lắng nghe những ngọn đồi 'tuyết trắng' vẫy gọi

Tháng 11, những cơn gió bấc ùa về, mang theo cái se lạnh chớm đông đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Nắng đã bớt gay gắt, không khí trong veo và bầu trời dường như cao hơn.

Đây cũng là thời điểm “vàng” cho những tâm hồn mê xê dịch. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi đủ xa để “chill”, đủ lạ để khám phá và đủ đẹp để mọi cảm xúc được vỗ về, thì Bình Liêu chính là câu trả lời.

Bình Liêu đón mùa cỏ lau. Ảnh: Andy Trung.

Khi cỏ lau kể chuyện mùa thu

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội chỉ khoảng 270 km, Bình Liêu là một xã miền núi biên giới với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng đầy chất thơ. Để đến đây, bạn có thể chọn những chuyến xe khách giường nằm êm ái, xuất phát từ Hà Nội hướng về cao tốc Hà Nội - Vân Đồn rồi rẽ vào quốc lộ 18C, đưa bạn qua những chặng đường tuyệt đẹp để đến với Bình Liêu.

Tại Bình Liêu không chỉ có núi đồi trập trùng. Ngay khi tháng 11 gõ cửa, Bình Liêu chính thức bước vào mùa “vàng” của riêng mình – mùa cỏ lau.