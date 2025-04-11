Đến Bình Liêu, lắng nghe những ngọn đồi 'tuyết trắng' vẫy gọi

Tháng 11, những cơn gió bấc ùa về, mang theo cái se lạnh chớm đông đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Nắng đã bớt gay gắt, không khí trong veo và bầu trời dường như cao hơn.
Đây cũng là thời điểm “vàng” cho những tâm hồn mê xê dịch. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi đủ xa để “chill”, đủ lạ để khám phá và đủ đẹp để mọi cảm xúc được vỗ về, thì Bình Liêu chính là câu trả lời.
Bình Liêu đón mùa cỏ lau. Ảnh: Andy Trung.
Khi cỏ lau kể chuyện mùa thu
Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội chỉ khoảng 270 km, Bình Liêu là một xã miền núi biên giới với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nhưng cũng đầy chất thơ. Để đến đây, bạn có thể chọn những chuyến xe khách giường nằm êm ái, xuất phát từ Hà Nội hướng về cao tốc Hà Nội - Vân Đồn rồi rẽ vào quốc lộ 18C, đưa bạn qua những chặng đường tuyệt đẹp để đến với Bình Liêu.
Tại Bình Liêu không chỉ có núi đồi trập trùng. Ngay khi tháng 11 gõ cửa, Bình Liêu chính thức bước vào mùa “vàng” của riêng mình – mùa cỏ lau.
Đứng giữa đồng cỏ lau. Ảnh: Andy Trung.
Thứ cỏ dại mọc kiên cường trên sườn đồi, khi vào mùa, lại bung nở một vẻ đẹp mềm mại đến nao lòng. Chúng không khoe sắc đơn lẻ, mà túm tụm thành cả một biển trời, phủ trắng từ thung lũng sâu lên đến tận đỉnh đồi cao. Nắng không còn gắt, chỉ đủ rót một lớp “mật” vàng óng lên thảm cỏ trắng, khiến cả không gian bừng sáng, vừa rực rỡ lại vừa dịu dàng.
Vẻ đẹp của cỏ lau Bình Liêu không tĩnh lặng. Nó là một vẻ đẹp sống động. Bạn sẽ phải đứng thật lâu để ngắm nhìn những con sóng cỏ. Gió bấc lùa qua, cả biển cỏ lại nhất loạt ngả mình, uốn lượn, xô đuổi nhau như những cơn sóng bạc đầu ngoài khơi xa. Tiếng xào xạc không dứt ấy, tựa như lời tự tình của thiên nhiên, đủ sức cuốn trôi mọi muộn phiền trong tâm trí bạn.
Gió khẽ chạm từng nhành cỏ lau, tạo nên thanh âm xào xạc như lời tự tình của thiên nhiên Bình Liêu gửi đến lữ khách. Ảnh: Andy Trung.
Hơn cả những bức ảnh đẹp
Đến Bình Liêu mùa này, điều đầu tiên bạn nghĩ đến hẳn sẽ là những bức ảnh check-in “triệu like”. Đúng vậy, bạn sẽ có chúng. Bạn sẽ có những khung hình đẹp tựa cổ tích trên cung đường chinh phục cột mốc biên giới 1305 – nơi được mệnh danh là “Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ” của Việt Nam.
Cung đường chinh phục cột mốc biên giới 1305 trông như "Vạn Lý Trường Thành". Ảnh: Andy Trung.
Nhưng đâu chỉ có thế!
Đến với Bình Liêu còn là hành trình rèn luyện sức bền. Để chạm tay vào cột mốc 1305, bạn sẽ phải vượt qua hơn 2.000 bậc thang. Chặng đường có thể khiến bạn mỏi nhừ đôi chân, hơi thở có lúc đứt quãng. Nhưng chính khoảnh khắc bạn đứng trên đỉnh cao, hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy không khí trong lành, nhìn xuống biển cỏ lau đang gợn sóng dưới chân, bạn sẽ thấy mọi giọt mồ hôi đều xứng đáng. Đó là cảm giác chiến thắng chính mình, một sự “reset” cơ thể không thể tuyệt vời hơn!
Cung đường uốn lượn, xanh mát, đưa bạn chinh phục cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Andy Trung.
Tâm trí bạn cũng sẽ được xoa dịu. Khi đứng giữa mênh mông cỏ lau, lắng nghe tiếng gió vi vu qua kẽ tai, mọi thứ bỗng trở nên đơn giản. Không còi xe, không email công việc, chỉ có bạn và thiên nhiên. Sự tĩnh tại tuyệt đối ấy là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, giúp bạn sắp xếp lại những ngổn ngang và tìm thấy sự bình yên từ sâu bên trong.
Chinh phục cung đường cỏ lau Bình Liêu. Ảnh: Andy Trung.
Và cuối cùng, hành trình khám phá Bình Liêu sẽ mang đến cho bạn cảm giác tự hào. Đứng trên “sống lưng khủng long”, con đường nhỏ vắt ngang đỉnh núi, hai bên là sườn dốc, bạn sẽ cảm nhận rõ hơn sự hùng vĩ của non sông. Đưa tay chạm vào cột mốc biên cương, bạn không chỉ “check-in” một địa điểm, mà còn chạm vào lịch sử, vào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là một trải nghiệm cảm xúc mà không bức ảnh nào có thể lột tả hết.
Cánh đồng điện gió phía bên kia biên giới. Ảnh: Andy Trung.
Mùa cỏ lau đẹp nhất, nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Chỉ vài tuần nữa thôi, khi những cơn gió bấc mạnh hơn ùa về, những bông cỏ trắng sẽ theo gió bay đi, trả lại cho núi đồi sự tĩnh lặng vốn có.
Vậy thì, bạn còn chần chờ gì nữa?
Hãy tạm gác lại những bộn bề, xỏ chân vào đôi giày thể thao, khoác lên mình chiếc balo quen thuộc, rồi rủ ngay hội bạn thân, hoặc đơn giản là tự thưởng cho mình một chuyến đi “độc hành”, để được đắm mình trong biển cỏ lau trắng muốt, để được hít thở không khí của miền biên viễn và để tìm lại phiên bản sảng khoái, tự do nhất của chính mình.
Bình Liêu đang vào mùa đẹp nhất. Hẹn gặp bạn trên những ngọn đồi “tuyết trắng” nhé!