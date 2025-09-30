Demi Moore, Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng tại Tuần lễ thời trang Milan 2025
30/09/2025 07:46
Milan Fashion Week năm nay thu hút giới mộ điệu với sự góp mặt của Demi Moore, Hilary Duff, Dương Tử Quỳnh, RM (BTS)...
Demi Moore: Xuất hiện tại show diễn của nhà mốt Gucci trong khuôn khổ Milan Fashion Week 2025, nữ minh tinh 61 tuổi chứng minh phong độ nhan sắc lẫn phong cách không hề thua kém các ngôi sao trẻ. Trong buổi công chiếu phim The Tiger, cũng chính là show ra mắt của Demna tại Gucci - Demi Moore diện bộ váy sequin vừa cổ điển vừa hiện đại của thương hiệu Ý. Cách kết hợp trang phục cùng thần thái tự tin khiến tên tuổi của nữ diễn viên trở thành biểu tượng mới của Gucci trong giai đoạn chuyển giao.
Dương Tử Quỳnh: Minh tinh từng đoạt Oscar tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng phong cách" với đôi giày Madame cao chót vót khi diện cùng set đồ cá tính trong buổi diễn của nhà mốt Bottega Veneta. Dương Tử Quỳnh phối phụ kiện túi Campana trắng và kính mắt bản lớn, tạo nên hình ảnh tối giản nhưng cực kỳ quyền lực. Ở tuổi 62, nữ diễn viên vẫn thu hút mọi ánh nhìn bởi sự sang trọng và hiện đại.
Hilary Duff: Đây là màn tái xuất đáng chú ý của Hilary Duff sau nhiều năm vắng bóng. Với outfit kết hợp sắc đỏ dâu và xanh hạt dẻ, nữ diễn viên ca sĩ Disney đình đám một thời toát lên vẻ đẹp trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Điểm nhấn là chiếc túi bucket đan móc màu hồng neon, khẳng định khả năng bắt trend và làm mới hình ảnh của Hilary. Sự xuất hiện này cũng trùng khớp với thông báo sẽ trở lại âm nhạc khiến fan vô cùng háo hức.
Meryl Streep: Xuất hiện trên hàng ghế đầu của Dolce & Gabbana, Meryl Streep khiến cả khán phòng như vỡ òa khi tái hiện hình ảnh Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada. Bộ trang phục sắc sảo, kết hợp cùng thần thái quyền lực của bà khiến mạng xã hội bùng nổ, với hàng loạt bình luận gọi đây là "khoảnh khắc thời trang của năm".
Serena Williams: Nữ hoàng quần vợt mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác trên thảm đỏ thời trang, nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn mạnh mẽ. Bộ váy đen xuyên thấu đính lông vũ, kết hợp phần đuôi váy ngắn, được nhận xét là vừa sang trọng vừa phản ánh tinh thần bất khuất của cô trong thể thao.
Faye Peraya: Nữ diễn viên Thái Lan được nhận xét mang đến màu sắc mới cho Milan Fashion Week. Outfit đơn sắc burgundy từ nhà mốt Max Mara giúp Faye toát lên phong thái mạnh mẽ, gợi nhớ hình tượng '"mob wife" (người vợ mafia) đang thịnh hành. Sự tự tin, thần thái lạnh lùng nhưng quyến rũ của cô chứng minh sức hút tại thị trường quốc tế.
David Beckham: Phong cách quý ông chưa bao giờ lỗi thời với David Beckham. Tại show Boss trong sự kiện Milan Fashion Week, cựu danh thủ diện bộ suit nhung nâu đi kèm áo len cổ lọ, toát lên vẻ lịch lãm và phong độ của một biểu tượng thời trang nam giới. Dù không cần phô trương, Beckham vẫn dễ dàng chiếm spotlight nhờ khí chất điềm đạm, trưởng thành.
RM (BTS): Sau khi xuất ngũ, RM ngay lập tức tái xuất tại Milan Fashion Week trong vai trò đại sứ thương hiệu Bottega Veneta. Khác với vẻ hào nhoáng thường thấy của K-pop, RM chọn phong cách casual-chic, đơn giản nhưng tinh tế, phản ánh đúng tinh thần tối giản của Bottega. Đây cũng là show ra mắt của Louise Trotter, giám đốc sáng tạo mới và RM được xem là gương mặt hoàn hảo để truyền tải thông điệp thương hiệu.