Demi Moore, Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng tại Tuần lễ thời trang Milan 2025

Hilary Duff: Đây là màn tái xuất đáng chú ý của Hilary Duff sau nhiều năm vắng bóng. Với outfit kết hợp sắc đỏ dâu và xanh hạt dẻ, nữ diễn viên ca sĩ Disney đình đám một thời toát lên vẻ đẹp trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Điểm nhấn là chiếc túi bucket đan móc màu hồng neon, khẳng định khả năng bắt trend và làm mới hình ảnh của Hilary. Sự xuất hiện này cũng trùng khớp với thông báo sẽ trở lại âm nhạc khiến fan vô cùng háo hức.