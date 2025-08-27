Dembele và giấc mơ Quả bóng vàng từ lời khuyên của Messi

Danh sách rút gọn cho phần thưởng cá nhân danh giá nhất trong thế giới bóng đá năm nay gây chấn động khi PSG đóng góp 9 cái tên, một kỷ lục trong lịch sử Quả bóng vàng. Ngoài Dembele, những ngôi sao như Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha và thần đồng người Pháp Desire Doue cũng góp mặt. Tuy nhiên, chỉ có một người thực sự trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, đó chính là Dembele, cầu thủ được các nhà cái đặt cửa số một cho danh hiệu cao quý.

Ở tuổi 28, Dembele đã chứng minh anh không còn là “cánh chim lạc lối” như những năm tháng đầy biến động tại Barcelona. Trong mùa giải 2024-s025, ngôi sao chạy cánh này ghi 35 bàn và có 16 đường kiến tạo, góp công lớn giúp PSG giành tới bốn danh hiệu, trong đó có Ligue 1 và Champions League. Chưa dừng lại, đầu mùa giải mới anh cùng đồng đội tiếp tục bổ sung thêm Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Tottenham Hotspur.

Không ngạc nhiên khi cái tên Dembele được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi người hâm mộ bàn luận về Quả bóng vàng. Chính anh cũng thừa nhận, giải thưởng này giống như “Chén Thánh” trong bóng đá: “Được coi là ứng cử viên sáng giá là điều bình thường. Quả bóng vàng là Chén Thánh của bóng đá. Khi nhìn vào danh sách những huyền thoại từng chạm tay vào nó, bạn mới thấy giá trị của phần thưởng này phi thường thế nào”, Dembele chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí FourFourTwo.