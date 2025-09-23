Dembele đánh bại Yamal để giành Quả bóng vàng

Tiền đạo của PSG và đội tuyển Pháp đã được một hội đồng các nhà báo quốc tế tại Paris bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mùa giải 2024-2025 vào rạng sáng 23-9 (giờ Việt Nam).

Dembele đã ghi 35 bàn thắng trong một năm thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp PSG giành chức vô địch UEFA Champions League đầu tiên, một phần trong cú ăn ba chưa từng có tiền lệ.

Những dấu ấn của tân Quả bóng vàng

Tiền đạo quốc tế người Pháp đã góp công lớn trong đội bóng của HLV Luis Enrique giành cú ăn ba chưa từng có khi họ vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và chấm dứt thời gian dài chờ đợi vinh quang tại UEFA Champions League.

Dembele đã đánh bại đối thủ Lamine Yamal của Barcelona để giành giải thưởng Quả bóng vàng 2025 trong tiếng reo hò của đông đảo người dân Paris. Chàng trai 18 tuổi người Tây Ban Nha đang nổi lên như một hiện tượng lớn của bóng đá thế giới phải chấp nhận vị trí thứ hai.