Đêm trong thôn ngập chưa từng thấy

Nhiều đêm liền mất điện, nước lụt bủa vây tứ bề, chưa bao giờ người dân tổ dân phố Quan Châu (phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng) nghĩ phải sống trong cảnh tượng ngập lụt dai dẳng như bây giờ.

Tổ dân phố Quan Châu (thôn Quan Châu cũ) đêm 30/10 vẫn bị nước lũ ﻿ bủa vây. Tuyến đường vào thôn nhiều đoạn vẫn ngập ﻿ nặng. Ảnh: Thanh Hiền. Đường vào thôn tối đen, người dân phải rọi đèn, đi cùng nhau để đảm bảo an toàn. Đây là đêm thứ 3 thôn bị nước tấn công và cúp điện. Những căn nhà cửa đóng then cài, xung quanh nước lụt mênh mông. Theo bà con, chưa lần nào lũ dai dẳng như bây giờ. Từ ngày 28/10, nước dâng lên rồi từ từ bò vào nhà dân. Nhiều thời điểm trời ngớt mưa, mọi người hy vọng nước sẽ rút sớm nhưng mãi đến ba ngày sau mới rút. Anh Lê Thanh chỉ mức nước tràn vào sân nhà anh ngang ngực, trong nhà 0,7m. "Nhà tôi xây sau, cũng thuộc dạng cao trong xóm nhưng ngập không ngờ tới. Những nhà cũ ở phía sau còn ngập nặng hơn", anh nói. Nước lũ rút, bà Tuyết oằn lưng dọn dẹp. Nước ra đến đâu đẩy bùn đến đó. Buổi tối không có điện, bà bật đèn pin ngồi kỳ cọ thau chậu, đồ đạc lấm bùn. Nếu để lâu, bùn khô lại thì dọn rửa sẽ vất vả hơn gấp bội lần. Trời tối đen, nhà nhà tranh thủ đuổi bùn non. Nhà anh Bùi Thế Tiện cũng ngập gần cả mét. Anh ngao ngán đã 3 hôm mò mẫm trong đêm đen, đồ đạc tài sản bị nước nhấn chìm. "Trước đây khu này cũng ngập, nhưng chỉ vào mấp mé sân thôi. Nước rút nhanh chứ không ngâm lì lợm như bây giờ", anh kể. Nhà anh Tiện ở đầu xóm, nền cao, hàng xóm đem 6 chiếc xe máy tới gửi, cùng với xe trong nhà. Tưởng an toàn nhưng ngờ đâu cơn lũ lần này quá lớn, nhấn chìm tất cả. Đến tối 30/10 nước rút, nhìn cả chục chiếc xe máy "chết đuối", vợ chồng anh chỉ biết thở dài. Anh Bùi Văn Tường lội bộ ra khỏi thôn mang chổi về quét dọn trong đêm. Dù mất điện nhưng bà con phải tranh thủ "giờ vàng", để nước rút cạn, bùn lắng lại, đóng lớp dọn sẽ rất mất thời gian và tốn nhiều công sức. Những hàng quán, nhà cửa thấp chịu trận đợt lũ vừa lớn vừa lâu. Phần lớn người dân đã di tản, chỉ những nhà có tầng hai mới ở lại. Anh Trần Bá Hải sau 4 ngày đi làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân vùng lũ ở xã Hoà Tiến đã lội vào xóm trong đêm tối để thăm nhà. Nhà anh ngập nửa mét. Trước tới nay, chưa bao giờ lũ lớn như vậy. Người dân liên tục ra vào xóm trong đêm khi thấy nước rút dần. Bà con lấy thức ăn, đi sạc điện thoại, đèn pin để đêm có ánh sáng dọn lũ.... Phía ngoài đường quốc lộ, nhiều người mang đồ tiếp tế đến cho người thân trong xóm sau mấy ngày trời bị lũ bủa vây. Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 1/11 tại thành phố Đà Nẵng ﻿ lại có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.