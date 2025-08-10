Đêm trăng rằm họa lại tích xưa Hội Yến Diêu Trì

Hội Yến Diêu Trì Cung có nguồn gốc tâm linh sâu xa, bắt nguồn từ lần đầu tiên tổ chức vào đêm Rằm tháng Tám năm Ất Sửu (1925), ngay tại Sài Gòn.

Theo tích cổ, Hội Yến tái hiện bữa tiệc chay tiếp đón Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương – cội nguồn quan trọng trong tín ngưỡng thờ Phật Mẫu của đạo Cao Đài.

Chính vì thế, lễ hội luôn được tổ chức vào Rằm 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, trùng khớp với dịp Tết Trung Thu truyền thống.

Không cần phải là một tín đồ của đạo Cao Đài, chỉ cần một lần đặt chân đến Tòa thánh Tây Ninh vào những ngày Rằm tháng Tám âm lịch, người dân và du khách gần xa sẽ bị cuốn hút vào bầu không khí sôi động, linh thiêng và vô cùng độc đáo của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, anh Hoàng Hùng – HDV kì cựu cho biết.

Sự kiện không chỉ là một lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của tín đồ Cao Đài mà còn là một bức tranh văn hóa rực rỡ, thấm đẫm tinh thần Nam Bộ phóng khoáng, nhân ái nhân dịp niên đạo lần thứ 100 - Ất Tỵ 2025 của Đại lễ đã cận kề, hứa hẹn một dịp hành lễ trang trọng và hoành tráng.

Việc tổ chức tại Nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh biến nơi đây thành tâm điểm quy tụ hàng vạn tín đồ và du khách, tạo nên một sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc riêng biệt.

Điểm nhấn của lễ hội nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa Phần Lễ trang nghiêm, linh thiêng và Phần Hội náo nhiệt, rộn ràng giàu tính văn hóa.