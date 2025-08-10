Đêm trăng rằm họa lại tích xưa Hội Yến Diêu Trì

Hội Yến Diêu Trì Cung có nguồn gốc tâm linh sâu xa, bắt nguồn từ lần đầu tiên tổ chức vào đêm Rằm tháng Tám năm Ất Sửu (1925), ngay tại Sài Gòn.
Theo tích cổ, Hội Yến tái hiện bữa tiệc chay tiếp đón Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương – cội nguồn quan trọng trong tín ngưỡng thờ Phật Mẫu của đạo Cao Đài.
Chính vì thế, lễ hội luôn được tổ chức vào Rằm 15 tháng 8 âm lịch hằng năm, trùng khớp với dịp Tết Trung Thu truyền thống.
Không cần phải là một tín đồ của đạo Cao Đài, chỉ cần một lần đặt chân đến Tòa thánh Tây Ninh vào những ngày Rằm tháng Tám âm lịch, người dân và du khách gần xa sẽ bị cuốn hút vào bầu không khí sôi động, linh thiêng và vô cùng độc đáo của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, anh Hoàng Hùng – HDV kì cựu cho biết.
Sự kiện không chỉ là một lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của tín đồ Cao Đài mà còn là một bức tranh văn hóa rực rỡ, thấm đẫm tinh thần Nam Bộ phóng khoáng, nhân ái nhân dịp niên đạo lần thứ 100 - Ất Tỵ 2025 của Đại lễ đã cận kề, hứa hẹn một dịp hành lễ trang trọng và hoành tráng.
Việc tổ chức tại Nội ô Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh biến nơi đây thành tâm điểm quy tụ hàng vạn tín đồ và du khách, tạo nên một sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc riêng biệt.
Điểm nhấn của lễ hội nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa Phần Lễ trang nghiêm, linh thiêng và Phần Hội náo nhiệt, rộn ràng giàu tính văn hóa.
Phần Lễ được coi là trọng tâm với nghi thức Lễ rước “cộ” Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương kéo dài từ chiều tối ngày Rằm cho đến tận nửa đêm.
Đoàn “cộ bông” rực rỡ diễu hành quanh Tòa Thánh cùng các tiết mục văn nghệ thiếu nhi đã tạo nên một không gian lễ hội đa sắc màu.
Cùng các màn biểu diễn truyền thống như múa Rồng Nhang với cặp rồng dài hơn 36 mét phun lửa, được điều khiển bởi hàng chục người.
Song song với sự trang trọng của nghi lễ, Phần Hội lại mang đến một không khí tưng bừng, náo nhiệt không kém với các màn trưng bày tranh quả và gian hàng hiến lễ độc đáo, nơi hàng trăm gian trưng bày, giới thiệu các mô hình Tứ Linh được làm hoàn toàn từ hoa quả, đồ trang trí, bánh mứt…
Các mâm lễ vật tinh xảo được dâng lên, bao gồm ngũ quả, bánh mứt, hoa, trà, rượu,
Âm thanh rộn ràng cùng tiếng nhạc bát âm du dương và màn trình diễn Tứ Linh (Long, Lân, Quy, Phụng).
Những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo từ lòng thành kính của các Ban Đại diện Hội Thánh, Họ Đạo, cơ quan Phước Thiện từ khắp nơi, kể cả hải ngoại về dự.
Tuy nhiên, điều thực sự làm nên sức sống và tinh thần của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung chính là văn hóa cộng đồng và tinh thần “Đại Đồng” sâu sắc của đạo với tinh thần vạn giáo quy nguyên, vượt qua mọi khác biệt để cùng hướng về Đức Phật Mẫu được thể hiện rõ nét qua sự gắn kết cộng đồng và củng cố đạo tâm.
Họ không hề tính toán, so đo công sức, bất kể là việc sửa sang đường sá, cây cảnh, trang hoàng cổng lớn, dựng rạp xung quanh Điện thờ Phật Mẫu, hay chuẩn bị lễ vật. Sự tự giác, vui vẻ này tạo nên một không khí góp sức rất thoải mái, không mệnh lệnh, không than hà khổ cực.
Ước tính, vào những ngày cao điểm, số lượng người ghé đến dùng bữa chay có thể lên đến 25.000 người.
Minh chứng rõ ràng nhất cho lòng nhân ái và tinh thần phúc đức này là hoạt động của khu vực nhà ăn công quả. Đây là nơi mà hàng ngàn người – cả tín đồ lẫn khách hành hương – được mời dùng bữa cơm chay miễn phí vô cùng thơm ngon và đặc sắc.
Điều đặc biệt là việc nấu nướng, phục vụ được thực hiện bởi gần 500 người tình nguyện trong suốt ba ngày diễn ra lễ hội.
Trong những ngày diễn ra Hội yến Diêu Trì Cung năm nay, Trai đường Tòa thánh phục vụ hàng nghìn suất ăn miễn phí mỗi ngày cho khách hành hương.
Luôn tay chuyển những tô dĩa đồ chay lên bàn phục vụ du khách tại Trai đường, chị Hoàng Thị Mỹ Duyên nhà ở chợ Hòa Thành sát bên Tòa Thánh vui vẻ cho hay: những thùng cơm công quả được nấu và vận chuyển liên tục bởi những anh chị em, cùng các cô chú.
Mọi người hôm nay làm việc hết công suất nhưng ai nấy đều hân hoan, thái độ hòa nhã và tích cực. Thậm chí, nhiều hộ dân địa phương không kịp nhận việc công đức thì tự động tổ chức phát nước chanh, nước hột é miễn phí ở các cổng Tòa Thánh cho bà con lục tỉnh kéo về, chị Mỹ Duyên nói.
Từ chiều muộn, hàng vạn tín độ, người dân và du khách đã tề tựu về khu vực nội ô Tòa thánh Tây Ninh chờ đến giờ diễn ra đại lễ.
Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Hội Thánh Cao Đài, bên cạnh Đại lễ Vía Đức Chí Tôn vào tháng Giêng âm lịch.
Dù mùa Trung Thu thường hay đổ mưa, nhưng điều đó cũng không ngăn được bước chân của tín đồ và du khách. Họ vẫn không quản khó khăn để đến đây dự lễ, bởi với họ, đây không chỉ là ngày lễ tâm linh mà còn là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm tu học và tăng cường tình đoàn kết giữa đồng đạo.
Ngoài phần lễ và cơm chay, người dân và du khách về hành hương dịp này còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác như biểu diễn võ nghệ, làm thơ, diễn kịch, đánh cờ tướng, thi cắm hoa hoặc làm bánh – tất cả tạo nên một lễ hội đa sắc màu và phong phú.
Bên trong Đại điện, các tín đồ mặc áo dài trắng, biểu tượng của sự thanh khiết và khiêm cung chuẩn bị cho nghi thức lễ diễn ra trang trọng.
Người dân và du khách hòa mình trong không khí lễ hội, dõi theo những màn trình diễn rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc ngay trước Tòa thánh.
Khu vực nội ô Tòa Thánh Cao Đài có đến gần 200.000 tín đồ, du khách, cùng người dân về tham dự Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung năm Ất Tỵ 2025.
Cô Trương Mỹ Lan ngụ tại Trảng Bàng hào hứng cho hay, phải tận mắt chứng kiến, phải đến tận nơi để cảm nhận cái không khí của hàng trăm con người cùng Ban Tổ chức tạo nên một lễ hội độc đáo như thế này, người ta mới thực sự hiểu hết được ý nghĩa và tầm vóc của lễ hội.
Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung thực sự là một nét đẹp sinh hoạt độc đáo ở Tây Ninh, chứa đựng nhiều giá trị không chỉ thuần túy tâm linh mà còn tác động tích cực lên cuộc sống thường nhật, củng cố tinh thần tương thân tương ái và lòng đại đồng, cô Mỹ Lan chia sẻ.