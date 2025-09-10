Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ

Hàng nghìn người gia cố đê trong đêm

Tối muộn ngày 8/10, theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương gia cố tuyến đê Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) nhằm ứng phó với tình trạng nước sông Cầu dâng cao.

Trước tình hình mực nước sông Cầu có nguy cơ tràn bờ, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã được huy động khẩn cấp.

Lực lượng quân đội triển khai dọc tuyến đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) để gia cố đê khi nước sông Cầu lên.

Cùng với đó, hàng nghìn người dân, trong đó có cả người cao tuổi và thanh niên địa phương, đã tình nguyện tham gia gia cố đê. Không khí khẩn trương bao trùm toàn khu vực, với quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 2.000 người dân đang sinh sống trong vùng.

Theo UBND phường Kinh Bắc, từ 7h sáng ngày 7/10, khoảng 600 người gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã bắt đầu triển khai đắp 600m đê bằng bao tải cát kết hợp bạt chắn sóng. Đến 8h sáng ngày 8/10, công tác gia cố tiếp tục được mở rộng với thêm 2.500 bao tải cát và 600m bạt chắn sóng được sử dụng.