'Đêm trắng' của hàng triệu trái tim hồi hộp chờ những bước chân tổng duyệt A80
NHÓM PHÓNG VIÊN|30/08/2025 07:55
Đêm 29, rạng sáng 30-8, dù trời Hà Nội mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn người vẫn chen kín nhiều tuyến đường trung tâm Ba Đình chờ xem lễ tổng duyệt A80.
Lực lượng chức năng ngoài thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an ninh còn hướng dẫn chỗ ngồi cho người dân, phát nước đến các cựu chiến binh. Ảnh: PHI HÙNG
Khoảng 22 giờ, khu vực quảng trường đối diện nhà Văn phòng Quốc hội chật kín người, đây là vị trí nhìn trực tiếp ra trục đường Hùng Vương, nơi các tham gia tổng duyệt A80 đi qua. Những vị trí đẹp nhất trên vỉa hè được người dân chủ động nhường cho các cựu chiến binh. Ảnh: TRỌNG PHÚ
Biển người chờ xem diễu binh tại lễ tổng duyệt A80 trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: HOÀNG GIANG
Có mặt từ khuya 29-8, các tình nguyện viên góp sức làm nhiệm vụ tại lễ tổng duyệt A80 được lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng di chuyển. Ảnh: NGỌC SƠN
Các chiến sĩ công an và tình nguyện viên phát nước bánh cho các cựu chiến binh tại góc đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: HOÀNG GIANG
Càng về khuya, các tuyến phố càng đông người đội mưa chờ tổng duyệt binh A80. Ảnh: HOÀNG GIANG.
Bất chấp không thuận lợi, hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn đón diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: HOÀNG GIANG.
Với từng người dân, từng người cựu chiến binh khi chứng kiến diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội là một niềm hạnh phúc, tự hào. Ảnh: HOÀNG GIANG.
Lực lượng chức năng, tình nguyện viên đội mưa để bảm đảm an ninh trật tự trên tuyến đường Nguyễn Thái Học. Trong khi đó một số người dân đã ngủ thiếp đi giữa đêm khuya. Ảnh: NGỌC SƠN - PHI HÙNG.