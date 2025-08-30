'Đêm trắng' của hàng triệu trái tim hồi hộp chờ những bước chân tổng duyệt A80

Đêm 29, rạng sáng 30-8, dù trời Hà Nội mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn người vẫn chen kín nhiều tuyến đường trung tâm Ba Đình chờ xem lễ tổng duyệt A80.

Ghi nhận vào khoảng 17h30 ngày 29-8, hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Trần Phú, nhiều người dân đã có mặt để chờ đợi lễ tổng duyệt A80. Ảnh: PHI HÙNG ﻿ ﻿ Lực lượng chức năng ngoài thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an ninh còn hướng dẫn chỗ ngồi cho người dân, phát nước đến các cựu chiến binh. Ảnh: PHI HÙNG Đến khoảng 20 giờ, dòng người chen kín khu vực Quảng trường Ba Đình, bầu trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa. Ảnh: ANH NGỌC Khoảng 1,5km từ đầu đường Tràng Thi, qua Hàng Khay đến hết đường Tràng Tiền, người dân khắp các nơi tập trung về ngày càng đông, bất chấp trời đang mưa lớn. Ảnh: THANH TÚ Khoảng 21 giờ 30 phút tại khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai, người dân đã ngồi kín đường chờ xem lễ tổng duyệt A80. Ảnh: NGUYỄN HINH Trên trục đường Trần Phú, người dân còn mang theo Poster và cùng hát các ca khúc về chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ANH NGỌC Biển người vây kín khu vực đường Trần Phú - Hùng Vương . Ảnh: MINH TRÚC Khoảng 22 giờ, khu vực quảng trường đối diện nhà Văn phòng Quốc hội chật kín người, đây là vị trí nhìn trực tiếp ra trục đường Hùng Vương, nơi các tham gia tổng duyệt A80 đi qua. Những vị trí đẹp nhất trên vỉa hè được người dân chủ động nhường cho các cựu chiến binh. Ảnh: TRỌNG PHÚ Biển người chờ xem diễu binh tại lễ tổng duyệt A80 trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: HOÀNG GIANG ﻿ Có mặt từ khuya 29-8, các tình nguyện viên góp sức làm nhiệm vụ tại lễ tổng duyệt A80 được lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng di chuyển. Ảnh: NGỌC SƠN ﻿ ﻿ Các chiến sĩ công an và tình nguyện viên phát nước bánh cho các cựu chiến binh tại góc đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Ảnh: HOÀNG GIANG Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Long - Nguyễn Thị Hồi Tám, đến chờ xem diễu binh từ 20 giờ, cả hai bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi hoà vào ngày vui của dân tộc và được gặp lại đồng đội. Ảnh: HOÀNG GIANG. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Môn, 95 tuổi (Hưng Yên), đến Hà Nội xem lễ tổng duyệt A80. Cụ từng trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến thời bình cựu tiếp tục đóng góp sức mình cho sự phát triển của địa phương . Ảnh: NGỌC SƠN. ﻿ ﻿ Càng về khuya, các tuyến phố càng đông người đội mưa chờ tổng duyệt binh A80. Ảnh: HOÀNG GIANG. Bất chấp không thuận lợi, hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn đón diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: HOÀNG GIANG. ﻿ Với từng người dân, từng người cựu chiến binh khi chứng kiến diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội là một niềm hạnh phúc, tự hào. Ảnh: HOÀNG GIANG. 0 giờ ngày 30-8, dù trời mưa lớn, nhưng tại khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học, những người cựu chiến binh vẫn đang hát vang những bài hát về đất nước, chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGỌC SƠN. Lực lượng chức năng, tình nguyện viên đội mưa để bảm đảm an ninh trật tự trên tuyến đường Nguyễn Thái Học. Trong khi đó một số người dân đã ngủ thiếp đi giữa đêm khuya. Ảnh: NGỌC SƠN - PHI HÙNG. Gần 1 giờ, các đoàn xe chở đoàn diễu binh, diễu hành đi qua khu vực ngã tư Văn Cao - Liễu Giai, dù đã trời đang mưa và đã muộn nhưng người dân vẫn hò reo. Ảnh: NGUYỄN HINH.