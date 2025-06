Đêm nhạc có G-Dragon và dàn sao Hàn ở sân Mỹ Đình dự báo có mưa rào, fan nên chuẩn bị áo mưa

Concert Kpop K-Star Spark in Vietnam 2025 diễn ra vào tối nay (21/6), có sự xuất hiện của G-Dragon, CL và nhiều gương mặt Kpop khác. Đây là sự kiện âm nhạc được nhiều người hâm mộ Việt ngóng đợi suốt một tháng qua ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy vậy, thời tiết có vẻ không chiều lòng khán giả vì có thể xuất hiện mưa.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong ngày 21/6 có nhiều mây. Sáng sớm và đêm xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến to kèm theo dông. Ban ngày, trời có lúc có mưa rào và dông rải rác. Gió thổi theo hướng đông nam đến nam với cường độ cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25-27 độ C vào ban đêm, ban ngày cao nhất từ 30-32 độ C, có nơi vượt ngưỡng 32 độ C.