Đêm nay lạnh dưới 0 độ C, dự báo đỉnh Fansipan Sa Pa phủ trắng sương muối

Lúc 7h00, ngày 28/11, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi ở tỉnh Lào Cai như thành phố Lào Cai nhiệt độ giảm xuống 15,2 độ C; thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) 14,3 độ C; thị trấn vùng cao Bắc Hà 8,9 độ C; thị xã du lịch Sa Pa 8,5độ C.

Hiện nay không khí lạnh vẫn trong tình trạng suy yếu và biến tính. Theo đó, ngày thời tiết vùng thấp có nắng và ấm áp 25-26oC, vùng núi dao động từ 21-22 độ C, thị xã du lịch Sa Pa tăng lên 17-19 độ C. Về đêm giảm xuống 14-15 độ C, vùng cao 8-9 độ C, thị xã du lịch Sa Pa thấp nhất từ 7-8 độ C.