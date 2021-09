Đêm livestream đáng sợ của Khánh Thi không liên quan 'trà xanh'

Khánh Thi cho biết, thời gian qua cô sống cùng Phan Hiển tại trung tâm để dạy nhảy online, duy trì công việc. Dịch bệnh căng thẳng, cộng thêm việc không được ở gần con, chăm sóc mẹ già.... khiến cô càng thêm áp lực.

"Đây là năm đầu đời của cu Kubi (con trai Khánh Thi), bé đi vào lớp 1 nhưng con không được đến trường, đang học online khiến Thi lo lắng. Ngoài ra, mẹ Thi đang ở chung cư, bây giờ không chăm được mẹ bản thân mình cũng rất lo vì người già dễ mắc Covid hơn những người trẻ tuổi", Khánh Thi bày tỏ.

Clip Khánh Thi chia sẻ về áp lực khiến tâm trạng không tốt thời gian qua.

Khánh Thi cho biết, hiện tâm trạng cô đã tốt, tinh thần phấn chấn, mọi thứ cũng đã tươi đẹp hơn.