'Đếm không xuể' tủ túi hiệu của Phương Oanh, thương hiệu cao cấp nào cũng có

Túi On The Go đến từ thương hiệu Louis Vuitton của sao phim Hương vị tình thân trị giá 60 triệu đồng, đi kèm là giày Stella McCartney 20 triệu đồng.



Một item kinh điển khác của dân chơi thời trang Phương Oanh cũng sở hữu nốt, đây chính là mấu túi Chanel boy, giá sương sương dao động từ 130-160 triệu.



Hermes Birkin là chiếc túi yêu thích nhất của Phương Oanh vì giá trị lên đến 300 triệu đồng.



Phương Oanh lựa chọn túi cầm tay dòng Diorama của thương hiệu Dior có giá trị trung bình khoảng 39 triệu đồng.