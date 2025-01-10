Đêm 'khó ngủ' ở con ngõ Hà Nội ngập sâu, cả nhà 7 người chen chúc trên gác xép

Tối 30/9, ngõ 297 phố Trần Cung (trước đây thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngập sâu trong "biển nước". Khu vực đầu ngõ vốn đông đúc người qua lại, hàng quán sầm uất bỗng trở nên "yên tĩnh và tối lạ thường".

Nhiều hộ gia đình đóng cửa từ sớm để ngăn nước tràn vào nhà, đồng thời chủ động ngắt điện để đảm bảo an toàn. Bởi vậy mà nhiều đoạn ngõ tối om. Những gia đình còn mở cửa, sáng đèn chủ yếu là các hàng quán, đang tất bật dọn dẹp đồ đạc.

Con ngõ ngập sâu trong "biển nước", nhiều hộ dân đóng kín cửa, tắt điện tối om. Ảnh: Huy Nguyễn

Hoàn lưu bão số 10 Bualoi gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trong ngày 30/9, tại nhiều xã, phường Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, dẫn đến ngập lụt.

"Tôi ở đây buôn bán đã mười mấy năm, chưa bao giờ thấy nước ngập sâu và nhanh như lần này. Cuộc sống cả con ngõ đảo lộn hết", ông Nguyễn Văn Bình, người dân trong ngõ 297 Trần Cung chia sẻ.