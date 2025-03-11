Đêm Hoà nhạc giao hưởng Việt Nam – Trung Quốc: Tình hữu nghị đời đời bền vững

Tối 2-11, chương trình hoà nhạc giao hưởng hữu nghị Việt -Trung diễn ra tại Nhà hát TP.HCM.
Chương trình do Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM cùng Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.
Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Quang Vinh, Giám đốc trung tâm âm nhạc trẻ Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Xuân Bắc, Phó hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội…
Về phía nước bạn CHND Trung Hoa có ông Trương Đức Sơn, Giám đốc trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; Nhạc sĩ Hầu Đạo Huy, Giáo sư Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Giám đốc trung tâm sáng tác nhạc và múa quốc gia; GS Tạ Nhân Mẫn, Phó Giám đốc Học viện nghệ thuật Quảng Tây; Nhạc sĩ Thái Ương, GS kiêm Trưởng dàn nhạc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây; Nhạc sĩ chung Tuấn Trình, GS Học viện nghệ thuật Quảng Tây kiêm Giám đốc nghệ thuật tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-Asean…
Ngoài ra còn có các nhạc sĩ là uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam cùng đại biểu Sở, ban, ngành TP.HCM và các nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội nhạc sĩ cả nước…
Năm 2025 kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị văn hoá lớn của Việt Nam, là năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2025).
Đây là dịp quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác hữu nghị, đồng thời khởi động “Năm Giao lưu Nhân văn Việt – Trung” nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.
Liên hoan là diễn đàn giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc mới của các nhạc sĩ, nghệ sĩ Trung Quốc với Việt Nam nói chung và với TP.HCM nói riêng.
Phát biểu về ý nghĩa chương trình Hoà nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung, PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên trên TP.HCM sẽ vang lên một công trình nghệ thuật giao hưởng thanh nhạc được sáng tác bởi bốn nhạc sĩ Việt Nam và bốn nhạc sĩ Trung Quốc cùng mỗi bên có tham gia một nhà thơ.
"Đây là kết quả của sự hợp tác sáng tạo giữa liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung quốc với bốn phần của một cấu trúc như một liên khúc, một bức tranh liên hoàn về tình hữu nghị được vang lên.
Trong đó ta sẽ nghe thấy giai điệu dân ca của mỗi nước, các bài hát nổi tiếng đã được lưu truyền nhiều năm.
Âm hưởng của các nhạc cụ dân tộc như đàn tính, đàn bầu, đàn nguyệt, sona, tiết tấu trống sôi động và những giọng ca tuyệt người đến từ hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Tuy tác phẩm được viết bởi tám nhạc sĩ khác nhau nhưng cùng chung một nhịp đập trái tim, cùng chung một chủ đề đó là gìn giữ tình hữu nghị bền lâu giữa hai dân tộc Việt -Trung và hướng tới tương lai tươi sáng" - PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu.
Theo PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trước đó, đêm nhạc đã được công diễn lần đầu tiên trong Festival Trung Quốc ASEAN lần thứ 14 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Quảng Tây, Nam Ninh (26-10-2025).
Phát biểu chào mừng, NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Sở VH&TT TP.HCM, Đài Phát thanh Truyền hình TP.HCM và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.
Liên hoan quy tụ hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam, diễn ra từ ngày 29-10 đến 2-11, trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng.
TP.HCM vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và vinh dự được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh hôm 31-10 vừa qua, là thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á.
Với không gian hành chính mở rộng, TP.HCM đang hướng tới phát triển thành một siêu đô thị, sẵn sàng mở rộng hợp tác và giao lưu văn hóa quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
"Chương trình biểu diễn giao hưởng hữu nghị Việt – Trung tại đêm bế mạc, do các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thực hiện, là một dự án đặc biệt, ý nghĩa khởi xướng bởi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.
TP.HCM tự hào khi được phối hợp cùng các nghệ sĩ Trung Quốc để dàn dựng tác phẩm âm nhạc quy mô lớn này, thể hiện cam kết thúc đẩy hợp tác văn hóa quốc tế.
Với vai trò là thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, TP.HCM sẽ là điểm đến đầy cảm hứng, với bản sắc văn hóa phong phú và mục tiêu phát triển bền vững" – NSND Thanh Thuý bày tỏ.
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội cũng bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến một sự kiện âm nhạc tuyệt vời, nơi các nghệ sĩ của cả Trung Quốc và Việt Nam cùng biểu diễn, mở ra một chuyến du lịch nghệ thuật tuyệt đẹp.
Ông Sơn cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhân viên tổ chức và các nghệ sĩ đã đóng góp cho sự kiện, cũng như gửi lời chúc tốt đẹp đến những người luôn yêu mến, quan tâm và ủng hộ công tác giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Theo đó, chương trình hoà nhạc giao hưởng hữu nghị Việt Trung gồm 4 chương Hồng Hà – Trường Giang; Dòng chảy qua những tháng năm, Đồng hành, Tình bạn mãi xanh tươi và 2 ca khúc do Nhà hát giao hưởng Vũ kịch TP.HCM biểu diễn được chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Ha My và Trần Nhật Minh.