Đêm Hoà nhạc giao hưởng Việt Nam – Trung Quốc: Tình hữu nghị đời đời bền vững

Tối 2-11, chương trình hoà nhạc giao hưởng hữu nghị Việt -Trung diễn ra tại Nhà hát TP.HCM.

Chương trình do Hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM cùng Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.

Ông Trần Thanh Lâm (giữa), Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho nghệ sĩ hai nước. Ảnh: V. HÀ

Tham dự chương trình, về phía Việt Nam có ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Trần Thị Phương Lan, Vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Quang Vinh, Giám đốc trung tâm âm nhạc trẻ Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Xuân Bắc, Phó hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội…

Về phía nước bạn CHND Trung Hoa có ông Trương Đức Sơn, Giám đốc trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; Nhạc sĩ Hầu Đạo Huy, Giáo sư Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Giám đốc trung tâm sáng tác nhạc và múa quốc gia; GS Tạ Nhân Mẫn, Phó Giám đốc Học viện nghệ thuật Quảng Tây; Nhạc sĩ Thái Ương, GS kiêm Trưởng dàn nhạc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây; Nhạc sĩ chung Tuấn Trình, GS Học viện nghệ thuật Quảng Tây kiêm Giám đốc nghệ thuật tuần lễ âm nhạc Trung Quốc-Asean…

Ngoài ra còn có các nhạc sĩ là uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam cùng đại biểu Sở, ban, ngành TP.HCM và các nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội nhạc sĩ cả nước…

Năm 2025 kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị văn hoá lớn của Việt Nam, là năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18-1-1950 - 18-1-2025).

Đây là dịp quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác hữu nghị, đồng thời khởi động “Năm Giao lưu Nhân văn Việt – Trung” nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực âm nhạc giữa hai quốc gia.