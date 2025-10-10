Đêm chạy lũ của 6.500 người dân Hà Nội: 'Bão Yagi chưa là gì so với đợt lũ này’

6h ngày 9/10, nước tại hàng chục km đê Tân Hưng (đoạn qua xã Đa Phúc) đã dâng mấp mé mặt đê, chỉ chờ tràn sang bờ bên kia. Hàng trăm bộ đội, dân quân và người dân địa phương vẫn miệt mài vận chuyển đất, đắp bờ bao ngăn nước.

Bốc bao cát đắp đập, thầy giáo Lương Xuân Khiêm (Trường THCS Tân Hưng) cho biết đã cùng bà con chống lụt suốt đêm 8/10. Sáng 9/10, thầy vẫn đến trường giảng dạy.

Thầy giáo Lương Xuân Khiêm (bên phải) tham gia đắp đê.

“Trưa tan trường, về nhà ăn vội bát cơm, tôi lại ra đây cùng bà con. Thôn Cốc Lương là địa bàn cao nhất xã, vậy mà cuối làng nước đã tràn qua bờ đê, còn phía đầu làng nước cũng mấp mé bờ sông.

Đêm 8/10, đoạn đê quai qua làng Ngô Đạo bị sạt trượt, nước tràn vào khiến nửa làng ngập trong nước, bà con phải vật lộn suốt đêm. Mỏi lắm rồi nhưng vì gia đình, vì bà con và học trò nên vẫn phải cố”, thầy Khiêm chia sẻ.

Thầy giáo cho biết, trận bão Yagi năm ngoái “chưa là gì so với trận lụt lần này”. “Toàn tuyến đê Đa Phúc dài khoảng 30km đã được bà con đắp đập, be bờ chắn nước. Toàn dân đều tham gia chống lụt, ai có cuốc, có xẻng, bao tải… đều được huy động triệt để”, thầy Khiêm nói.

Đứng trên đê ngóng về nhà – nơi chồng và mẹ chồng vẫn đang “mắc kẹt”, chị Vương Thị Chung, ở xóm 5, thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc), kể rằng nhà chị cao nhất xóm nên sáng 9/10 vẫn chưa bị ngập.