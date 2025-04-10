OpenAI vừa tung ra mô hình Sora 2, phiên bản nâng cấp của ứng dụng AI Sora,mạng xã hội video AI mới của OpenAI.

Ngoài tính năng tạo video từ văn bản, dựng video ngắn với hình ảnh kèm chuyển động khá chân thực theo mô tả mà người dùng cung cấp như phiên bản ban đầu, Sora 2 có thêm khả năng tạo âm thanh, xử lý vật lý tốt hơn.

Sora 2 của OpenAI đang gây bão toàn cầu. Ảnh: CNBC

Không chỉ vậy, Sora 2 được nâng cấp chức năng tái hiện phân cảnh phức tạp như nhảy cầu, trượt ván hay bay lượn. Giới chuyên gia công nghệ đánh giá đây là công nghệ video AI tiên tiến nhất hiện nay.

Cùng với đó, OpenAI "đánh úp" mạng xã hội bằng Sora app trên iOS ở Mỹ và Canada.

Sora app cho phép người dùng tạo, chia sẻ và xem video AI giống TikTok hay Instagram Reels, với điểm nhấn là tính năng cameo. Người dùng có thể đăng ký dữ liệu gương mặt và giọng nói để chèn bản thân vào video AI, cho phép bạn bè sử dụng tính năng này trong video chung.