Đề xuất xử lý bỏ cọc đất đấu giá, doanh nghiệp vi phạm có thể bị cấm đến 5 năm

Kiến nghị nâng mức xử phạt với người bỏ cọc đất đấu giá

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục có văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, Hiệp hội đề nghị xây dựng "dự thảo Nghị quyết của Quốc hội" thay cho "dự thảo Nghị quyết của Chính phủ” để bảo đảm tính hợp Hiến, tính hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật.

Bởi theo HoREA, “dự thảo Nghị quyết của Chính phủ” có quy định tiền đặt trước tối đa là 50% giá khởi điểm và quy định cấm tham gia đấu giá đối với cá nhân vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá không thuộc thẩm quyền của Chính phủ quy định, mà phải được quy định trong luật có liên quan.

Trong trường hợp xây dựng “dự thảo Nghị quyết của Quốc hội”, HoREA kiến nghị bổ sung chế tài mạnh hơn với người trúng đấu giá đất nhưng bỏ cọc hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán.