Đề xuất 'xóa sổ' tên bão Bualoi do gây thiệt hại nặng nề ở Việt Nam

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang đề xuất với Hội đồng Ủy ban bão quốc tế thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới loại bỏ Bualoi khỏi danh sách tên bão quốc tế do những thiệt hại nặng nề mà cơn bão này gây ra tại Việt Nam.

Ủy ban bão quốc tế đã sử dụng một số tên bão do Việt Nam đề xuất như Sontinh (Sơn Tinh), Comay (Cỏ May), Bavi (Ba Vì), Lucbinh (Lục Bình), Sonca (Sơn Ca), Halong (Hạ Long), Banglang (Bằng Lăng), Songda (Songda), Saobien (Sao Biển)...