Đề xuất về thí điểm kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, trong đó giới hạn mức tham gia đặt cược.

Hiện tại, Nghị định 06 quy định mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng/1 sản phẩm/1 người chơi.

Bộ Tài chính cho biết, bình quân, 1 trận đấu đặt cược bóng đá quốc tế có khoảng 10 - 15 sản phẩm đặt cược khác nhau (dựa trên dự đoán kết quả tỷ số trận đấu, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên...). Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 2.580 USD/người năm 2016 (thời điểm ban hành Nghị định 06) lên 4.700 USD/người (năm 2024).

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/1 lần đặt cược và tối đa 10 triệu đồng/1 người chơi/ngày