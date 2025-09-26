Đề xuất về thí điểm kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, trong đó giới hạn mức tham gia đặt cược.
Hiện tại, Nghị định 06 quy định mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng/1 sản phẩm/1 người chơi.
Bộ Tài chính cho biết, bình quân, 1 trận đấu đặt cược bóng đá quốc tế có khoảng 10 - 15 sản phẩm đặt cược khác nhau (dựa trên dự đoán kết quả tỷ số trận đấu, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên...). Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 2.580 USD/người năm 2016 (thời điểm ban hành Nghị định 06) lên 4.700 USD/người (năm 2024).
Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất mức đặt cược tối thiểu là 10.000 đồng/1 lần đặt cược và tối đa 10 triệu đồng/1 người chơi/ngày
Việc tham gia đặt cược thực hiện thông qua tài khoản của người chơi mở tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược kết nối với tài khoản thanh toán và ví điện tử do người chơi làm chủ tài khoản.
Hoạt động tham gia đặt cược, thanh toán, trả thưởng giữa người chơi và doanh nghiệp thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giới hạn tham gia đặt cược của người chơi.
Bộ Tài chính cũng đề xuất siết chặt điều kiện tham gia của người chơi hơn. Người chơi phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trường hợp không được cá cược khi người thân trong gia đình hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh đặt cược không cho tham gia.
Người chơi phải mở tài khoản tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược. Toàn bộ hoạt động đặt cược, thanh toán, trả thưởng phải thực hiện qua tài khoản tham gia đặt cược để đảm bảo định danh người chơi và kiểm soát giao dịch.
Hiện tại, các giải thi đấu bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược phải là giải được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn.
Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu do họ tổ chức và giải đấu bóng đá điện tử thế giới (Esport). Mỗi năm có khoảng 4-8 giải đấu, thời gian 10-30 ngày một giải. Do đó, việc kinh doanh bị gián đoạn, khó thu hút được nhà đầu tư (do chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó có lãi).
Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng, trận đấu, giải đấu được phép kinh doanh phải được FIFA, thành viên của FIFA tổ chức; không bao gồm giải vô địch bóng đá điện tử (eSport Football) và không bao gồm các trận đấu, giải thi đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.
Doanh nghiệp tự quyết định sản phẩm đặt cược (dựa trên tỷ số, các sự kiện xảy ra trong trận đấu, hiệp đấu và thứ hạng trong giải thi đấu) phù hợp với nhu cầu kinh doanh và phải quy định tại thể lệ đặt cược đối với từng sản phẩm đặt cược gửi cơ quan nhà nước để theo dõi, quản lý, được công bố công khai để người chơi được biết.
Với cá cược bóng đá quốc tế, dự thảo đề xuất chỉ 1 doanh nghiệpđược phép thí điểm kinh doanh đặt và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thời gian thí điểm là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc cho phép chính thức kinh doanh hoặc chấm dứt không cho phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
Doanh nghiệp thí điểm phải có vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, kèm theo một số quy định về tỷ lệ sở hữu, cổ đông...