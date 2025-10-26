Đề xuất tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về nhà, đất sở hữu

Theo dự thảo, người sở hữu bất động sản dù là cá nhân hay tổ chức, trong hay ngoài nước sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin định danh, địa chỉ, diện tích, loại hình, số lượng, thời hạn và tình trạng pháp lý của tài sản. Dữ liệu này sẽ được cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, vận hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương và kết nối với các cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tín dụng và thuế.

Mục tiêu được Bộ Xây dựng nhấn mạnh là nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu tra cứu, giám sát của xã hội. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều năm qua còn thiếu thông tin đồng bộ, minh bạch và thường xuyên bị chi phối bởi đầu cơ, quy định mới được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho quản trị thị trường bằng dữ liệu.