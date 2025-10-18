Đề xuất thưởng 10% thuế vượt thu cho cán bộ thuế: Coi chừng xung đột lợi ích và nhũng nhiễu

Đằng sau con số tưởng như chỉ là một biện pháp khuyến khích lại đặt ra câu hỏi sâu xa hơn về nguyên tắc quản trị tài chính quốc gia: nên thưởng cho điều gì, bằng cách nào, để động cơ tốt không trở thành méo mó chính sách?



Vượt thu không đồng nghĩa với hiệu quả﻿

Trong quản lý ngân sách, "vượt thu" chưa bao giờ được xem là thước đo duy nhất của hiệu quả. Số thu tăng hay giảm phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố khách quan như tăng trưởng GDP, biến động giá dầu, tình hình xuất nhập khẩu hay chính sách thuế thay đổi.

Khi nền kinh tế mở rộng, nguồn thu tự nhiên tăng, điều đó không đồng nghĩa với công lao riêng của ngành thuế. Nếu lấy "vượt dự toán" làm căn cứ chia thưởng, chúng ta có thể vô tình rơi vào "vòng khuyến khích sai", tức đơn vị lập dự toán càng thấp thì càng dễ vượt và càng được thưởng.

Ví dụ, một địa phương có khả năng thu thực tế 110.000 tỉ đồng nhưng chỉ đặt dự toán 100.000 tỉ đồng sẽ dễ dàng vượt 10% để được thưởng. Khi đó, động cơ chính sách khuyến khích vô tình làm méo mó quy trình lập ngân sách, khiến dự toán mất tính trung thực và nền tài chính quốc gia suy giảm khả năng dự báo – vốn là yếu tố cốt lõi trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Chủ trương khích lệ cán bộ phấn đấu là đúng nhưng nếu không có ràng buộc kiểm soát, cơ chế thưởng này có thể trở thành "động cơ lệch". Cán bộ thuế có thể bị cuốn vào tâm lý "thu bằng mọi giá", "ép nộp sớm để vượt kế hoạch", gây áp lực không đáng có lên doanh nghiệp và người dân. Về lâu dài, có thể làm tổn hại niềm tin xã hội vào cơ quan công quyền.