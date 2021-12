Đề xuất Thủ tướng "mở cửa" 9 đường bay quốc tế từ ngày 15/12

Your browser does not support the audio element.

Thí điểm bay quốc tế 2 giai đoạn

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Việt Nam không ban hành các quy định dừng hoặc hạn chế các chuyến bay quốc tế thường lệ đến và đi từ Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay phải đáp ứng các quy định về kiểm soát y tế đối với người nhập cảnh theo quy định.

Trong khi đó, thông tin của Bộ Ngoại giao nêu rõ nhu cầu nhập cảnh của công dân Việt Nam về nước thời điểm này tiếp tục tăng cao, đặc biệt là dịp năm mới 2022 và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc, đầu tư, sản xuất kinh doanh và du lịch là rất lớn.

"Việc khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đồng thời thúc đẩy phục hồi hoạt động du lịch quốc tế nói riêng và kinh tế nói chung" - Thứ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh và đề xuất 2 giai đoạn thí điểm.