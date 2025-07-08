Đề xuất thu hồi phần đất doanh nghiệp không thỏa thuận được với dân

Vướng mắc này đến từ việc Luật Đất đai hiện hành chưa có cơ chế xử lý khi chủ đầu tư không đạt thỏa thuận về bồi thường phần nhỏ diện tích đất còn lại của dự án. Thực tế này dẫn đến tình trạng "dự án treo", gây lãng phí nguồn lực đất đai, làm chậm tiến độ đầu tư.

Thực tế nhiều dự án bất động sản bị ngưng trệ suốt nhiều năm do bồi thường dang dở, chậm tiến độ, đứng trước nguy cơ bị thu hồi do vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB) dù chỉ còn một vài hộ dân chưa đồng thuận.

Trước thực trạng này, tại tờ trình dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung quy định: Nếu doanh nghiệp đã thỏa thuận với người sở hữu quyền sử dụng đất bị thu hồi để có được 75% diện tích đất cần GPMB hoặc thỏa thuận được với trên 75% số lượng người sử dụng đất trong , Nhà nước sẽ hỗ trợ thu hồi nốt 25% diện tích còn lại để giao, cho chủ đầu tư thuê đất.

Liên quan đến đề xuất này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, đây là bước đột phá, đảm bảo quyền lợi người dân bị thu hồi đất, đồng thời gỡ vướng cho hàng loạt dự án đang vướng mắc pháp lý.

Theo Chủ tịch HoREA, nếu đề xuất này được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm, thì sẽ tạo điều kiện để đất đai trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.