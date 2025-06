Đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách khi xác định giá đất

Theo ông Nguyễn Minh Thư, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định giá đất, UBND tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để có hướng dẫn đối với trường hợp đơn vị tư vấn không thu thập được các hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt bằng làm văn phòng, sàn thương mại dịch vụ; nghiên cứu góp ý xây dựng chính sách đối với việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện của các cơ quan trung ương đối với các dự án có vi phạm về đất đai phải khắc phục trên địa bàn Khánh Hòa.

“UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình ban hành nghị quyết của Quốc hội, rà soát hồ sơ từng dự án, tiếp tục tổ chức thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá đất đối với các dự án, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo Kiểm toán Nhà nước để thực hiện kiểm toán việc xác định lại giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đảm bảo theo đúng nội dung Nghị quyết và theo đúng quy định pháp luật”, ông Thư cho hay.

Còn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường bỏ xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp định giá, mà thực hiện xác định giá đất cụ thể theo Bảng giá đất. Lý do là, Chính phủ đã bỏ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất. Do vậy, Bảng giá đất điều chỉnh hiện nay đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời Bảng giá đất được quy định xây dựng hàng năm. Đồng thời, việc xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thặng dư, phương pháp so sánh mất nhiều thời gian từ các bước lựa chọn đơn vị tư vấn định giá đất, khảo sát thu thập thông tin để xây dựng giá đất, thẩm định giá đất của Hội đồng Thẩm định giá đất.

Lý do nữa, theo ông Bích, cơ sở dữ liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương chưa hoàn thiện; các trường hợp giá đất trúng đấu giá số lượng rất hạn chế; giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng chưa sát với giá đất chuyển nhượng thực tế hoặc có nhưng ít trường hợp đảm bảo sự tương đồng nhất định về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.