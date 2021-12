Đề xuất phạt nặng vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Your browser does not support the audio element.

Theo báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 155/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2019 cơ quan này đã thanh tra, kiểm tra 464 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính 180 cơ sở với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng. Năm 2020 tiến hành thanh tra, kiểm tra 173 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 43 cơ sở với tổng số tiền là 11,6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, các Bộ khác đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 1.129 tỷ đồng. Ở địa phương, năm 2020 đã xử phạt vi phạm hành chính 3.232 vụ, với tổng số tiền xử phạt trên 131 tỷ đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, các cơ quan có thẩm đã áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tạm đình chỉ hoạt động và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, khắc phục ô nhiễm, đền bù thiệt hại cho người dân.