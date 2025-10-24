Đề xuất phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng, trúng đặc biệt 4,5 tỉ đồng

Ngày 24-10, tại tỉnh An Giang, Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam tổ chức hội nghị lần thứ 39. Đại diện Bộ Tài chính cùng 21 thành viên là các công ty XSKT các tỉnh, thành tham dự.

Hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 39 tại An Giang đề xuất phương án phát hành vé số mệnh giá 20.000 đồng

Báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm nay, hoạt động kinh doanh xổ số của khu vực miền Nam vẫn tiếp tục ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng, sức tiêu thụ vé số tăng cao với tỉ lệ trung bình toàn khu vực đạt 98,80% (tăng 0,11% so với cùng kỳ 2024).

Doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 117.370 tỉ đồng (tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 75,39% kế hoạch năm 2025). Trong đó, doanh thu đạt 115,727 tỉ đồng; chi phí trả thường 56.762 tỉ đồng; chi phí phát hành 19.733 tỉ đồng.