Đề xuất phạm nhân được hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng

Cụ thể, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú quy định khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, cơ sở giam giữ có trách nhiệm thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói và cụ thể các tài liệu hồ sơ kèm theo khi bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cả hai dự thảo luật đều bổ sung các quy định liên quan đến việc thu thập sinh trắc học đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam cũng như phạm nhân.

Hôm nay, theo nghị trình, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú và Luật Thi hành án hình sự (THAHS) sửa đổi.

Còn dự thảo Luật THAHS sửa đổi quy định trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói đối với những trường hợp chưa có thông tin khi tiếp nhận người chấp hành án phạt tù.

Thẩm tra dự luật THAHS, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tán thành bổ sung quy định về thu thập thông tin sinh trắc học của những trường hợp phạm nhân chưa có thông tin.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng theo đánh giá tác động, nhiệm vụ này sẽ làm phát sinh khoản kinh phí rất lớn, khoảng 50 tỉ đồng/năm. Mặt khác, theo quy định của Luật Căn cước, thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ) có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật, điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước.

Mặt khác, dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cũng đã có quy định việc này. Như vậy, hầu hết dữ liệu sinh trắc học đầu vào của phạm nhân đã được thu thập từ giai đoạn điều tra hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Do vậy, để bảo đảm tính khả thi và bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc phân bổ nguồn lực thi hành luật, cơ quan thẩm tra đề nghị các cơ quan có liên quan cần tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin để chia sẻ, cập nhật dữ liệu, tránh lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện.

Hiến mô, bộ phận cơ thể: Cần quy định chặtcácđiều kiện