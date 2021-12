Đề xuất nhiều quy định "đặc biệt" trong phòng, chống dịch Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Chiều 2/12, Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã nghe Bộ Y tế báo cáo về các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19.

Trình bày nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu khá nhiều vấn đề cần giải quyết từ thực tiễn phòng chống dịch thời gian qua.

Về nhân lực, ông Thuấn nêu thực tiễn vừa qua để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, Bộ Y tế đã phải huy động lực lượng nhân lực tham gia xét nghiệm trên diện rộng, tăng cường cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 gồm các bác sĩ không chỉ ở chuyên ngành hồi sức, nội, truyền nhiễm mà ở tất cả các chuyên ngành.