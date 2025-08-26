Đề xuất mới liên quan đến vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2014/TT-NHNN liên quan đến quy định phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý. Từ khi bắt đầu lấy ý kiến, văn bản nhận được nhiều quan tâm từ phía các ngân hàng thương mại bởi liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý và bảo quản vàng miếng – tài sản có giá trị lớn và nhạy cảm.

Trong bảng tổng hợp các ý kiến góp ý được Ngân hàng Nhà nước công bố, BIDV đề nghị bổ sung quy định về đóng gói niêm phong kim khí quý, đá quý và vàng miếng, vàng nguyên liệu; đề xuất bổ sung nội dung cho phép ứng dụng công nghệ QR code trong đóng gói, niêm phong để thuận tiện trong quản lý, kiểm đếm, giao nhận.

Cùng quan điểm cải tiến, Sacombank đề xuất cho phép đóng gói vàng miếng trong nhiều loại hộp hoặc túi khác nhau như nilon, bao vải, hộp gỗ, tôn, nhựa dày hoặc kim loại không gỉ, thay vì giới hạn hình thức như hiện nay. Lý do được đưa ra là nhằm đa dạng phương tiện đóng gói, phù hợp với điều kiện vận chuyển và thực tế hoạt động.