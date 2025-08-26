Đề xuất mới liên quan đến vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2014/TT-NHNN liên quan đến quy định phân loại, đóng gói và giao nhận kim khí quý, đá quý. Từ khi bắt đầu lấy ý kiến, văn bản nhận được nhiều quan tâm từ phía các ngân hàng thương mại bởi liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý và bảo quản vàng miếng – tài sản có giá trị lớn và nhạy cảm.
Trong bảng tổng hợp các ý kiến góp ý được Ngân hàng Nhà nước công bố, BIDV đề nghị bổ sung quy định về đóng gói niêm phong kim khí quý, đá quý và vàng miếng, vàng nguyên liệu; đề xuất bổ sung nội dung cho phép ứng dụng công nghệ QR code trong đóng gói, niêm phong để thuận tiện trong quản lý, kiểm đếm, giao nhận.
Cùng quan điểm cải tiến, Sacombank đề xuất cho phép đóng gói vàng miếng trong nhiều loại hộp hoặc túi khác nhau như nilon, bao vải, hộp gỗ, tôn, nhựa dày hoặc kim loại không gỉ, thay vì giới hạn hình thức như hiện nay. Lý do được đưa ra là nhằm đa dạng phương tiện đóng gói, phù hợp với điều kiện vận chuyển và thực tế hoạt động.
Ngoài ra, VietinBank và NCB cũng kiến nghị bổ sung thông tin về “kích cỡ” trên tem niêm phong để thuận lợi trong việc kiểm kê và theo dõi.
Tuy nhiên, phản hồi về các đề xuất này, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ giữ nguyên quy định trong dự thảo. Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh thông tư chỉ quy định các yếu tố bắt buộc trên niêm phong để bảo đảm an toàn tài sản, còn việc áp dụng công nghệ hoặc thêm chi tiết khác sẽ tùy điều kiện thực tế của từng đơn vị.
NHNN lý giải thêm: "Việc đựng vàng vào bao vải mềm dễ gây va đập, làm miếng vàng cong vênh và khó quan sát. Hộp gỗ hoặc nhựa có nguy cơ mối mọt, cháy nổ, dễ vỡ khi va chạm. Vì vậy, quy định sử dụng hộp kim loại không gỉ là để thống nhất và an toàn nhất cho khâu lưu trữ trong kho tiền. Yêu cầu lót vải nhung bên trong hộp cũng nhằm giảm thiểu trầy xước, cong vênh khi vận chuyển và bảo quản".
Với đề xuất bổ sung yếu tố “kích cỡ” trên tem niêm phong, NHNN khẳng định vàng miếng vốn được phân loại theo hàm lượng và khối lượng, chứ không dựa trên kích cỡ bề ngoài, do đó chưa cần thiết bổ sung chi tiết này.
Liên quan đến giá vàng trong nước, chiều nay 26-8, giá vàng miếng SJC được duy trì ở vùng đỉnh lịch sử, quanh mức 126,1 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% dao động từ 119,6 triệu đồng/lượng mua vào đến 122,2 triệu đồng/lượng bán ra.