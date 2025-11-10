Đề xuất làm rõ cách tính nghĩa vụ quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội

Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) tiếp tục có văn bản góp ý “dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, rất hoan nghênh Bộ Xây dựng ngày 10/10 vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100, nâng tiêu chí điều kiện về thu nhập phù hợp với thực tiễn hơn để được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên mức không quá 20 triệu đồng/cá nhân, không quá 40 triệu đồng/vợ-chồng và không quá 30 triệu đồng đối với cá nhân được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Theo ông Châu, đây là điều chỉnh hợp lý, phản ánh đúng thực tiễn thu nhập hiện nay, góp phần mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách.