Đề xuất học sinh TP.HCM không tan học trước 16 giờ 30

“Chúng tôi dự kiến tham mưu học sinh không vào học trước 7 giờ và không có tiết nào bắt đầu sau 8 giờ. Buổi trưa không kết thúc trước 10 giờ 30, còn buổi chiều không kết thúc trước 16 giờ 30" - ông Minh nói.

Theo ông, khung thời gian này nhằm giúp nhà trường xây dựng các hoạt động học tập và giáo dục hợp lý, tránh gây áp lực không cần thiết cho phụ huynh.

"Thực tế, trong thời gian qua, một số trường tan học vào lúc 15 giờ chiều khiến nhiều phụ huynh phải bỏ việc giữa chừng để vào trường đón con, rất bất tiện. Ngay cả cán bộ ở Sở GD&ĐT cũng gặp tình huống này. Vì vậy, việc sắp xếp giờ học hợp lý là rất quan trọng", ông Minh nói thêm.

Năm học 2025-2026, các trường phổ thông trên cả nước thực hiện dạy 2 buổi/ngày theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Trong đó, Bộ quy định, mỗi ngày dạy không quá 7 tiết nên nhiều trường ấn định giờ tan học rất sớm (15 giờ hoặc 15 giờ 30) khiến phụ huynh rất vất vả khi đưa đón con.