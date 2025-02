Đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng cho người làm chuyển đổi số, an ninh mạng

Đề xuất cơ chế thu hút, giữ chân nhân sự phục vụ chuyển đổi số

Trong dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Nội vụ nêu rõ, mục đích của việc xây dựng Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng là nhằm tạo cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Dự thảo Nghị định quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng đề xuất, áp dụng mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/tháng với những người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng theo vị trí việc làm được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn mạng gồm có: Cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị trí việc làm chuyên trách về CNTT (công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số), an toàn thông tin mạng hoặc an toàn thông tin; giao dịch điện tử theo quy định về vị trí việc làm chuyên môn dùng chung và vị trí việc làm chuyên ngành của cơ quan có thẩm quyền; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; người làm công tác cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang phục vụ tại ngũ theo vị trí việc làm.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn đề xuất quy định về thời gian các đối tượng không được tính hưởng mức hỗ trợ, bao gồm: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác từ 1 tháng trở lên; thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, học tập, làm việc mà không trực tiếp làm công tác chuyên trách liên tục từ 1 tháng trở lên.