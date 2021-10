Đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng, cửa sáng cho bất động sản sau Covid-19

Cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định cho các Chủ đầu tư xây dựng NƠXH và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH vay theo quy định.

Gói tín dụng 50.000 tỷ đồng (khoảng 25% so với nhu cầu đầu tư xây dựng NƠXH giai đoạn 2021-2025 là 220.000 tỷ đồng) theo hình thức Ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định với lãi suất và thời hạn phù hợp để cho các đối tượng thuộc Chương trình vay ưu đãi.

Gói tín dụng này sẽ dành cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua NƠXH; Chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê và chủ đầu tư dự án NƠXH để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở được vay ưu đãi.

Theo Bộ Xây dựng, xuất phát từ thực tế thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay cho thấy các khu nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp là những khu vực chịu tác động lớn nhất của đại dịch do tập trung đông lao động, nhất là tại các tỉnh phía Nam (trong đó có TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An ..) là các địa phương có nhiều khu công nghiệp, đã chịu ảnh hưởng nặng nề về sức khoẻ người dân, về kinh tế… Do những diễn biến phức tạp, khó lường từ biến thể Delta và các chủng virus mới, dẫn tới nhiều khó khăn trong việc đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và ổn định đời sống, việc làm của người lao động.

Nhu cầu đầu tư xây dựng NƠXH trong giai đoạn 2021-2025 cho các đối tượng là người thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp khoảng 294.600 căn, tổng mức đầu tư khoảng 220.000 tỷ đồng

Do đó, việc đầu tư phát triển NƠXH, đặc biệt nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.