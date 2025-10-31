Đề xuất giao Bộ Công an xây dựng cơ chế quản lý định danh IP người dùng

Tại dự án Luật An ninh mạng được Chính phủ trình Quốc hội sáng 31-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết dự thảo đã bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Theo dự thảo luật, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ Internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý phục vụ công tác đảm bảo an ninh mạng.

Dự thảo luật cũng đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng. Đối với Bộ Công an, phải bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh IP; xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng.