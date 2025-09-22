Đề xuất giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100/2024, khi bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm, người bán phải nộp 50% tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng bảng giá đất hiện đã tiệm cận giá thị trường, khiến chi phí nộp tiền sử dụng đất tăng cao, gây khó khăn cho người dân khi muốn bán lại nhà.