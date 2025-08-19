Đề xuất dùng xăng E10 từ 1-1-2026, xóa hoàn toàn xăng khoáng RON 95

Theo dự thảo, xăng sinh học là các loại xăng E10, E15 và các loại xăng được pha chế, phối trộn giữa ethanol nhiên liệu vào xăng khoáng theo các tỉ lệ khác nhau.

Một số cửa hàng bắt đầu bán thí điểm xăng E10 từ 1-8-2025

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, dự thảo quy định, kể từ ngày 1-1-2026, xăng sinh học được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Từ ngày 1-1-2031, cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỉ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định căn cứ theo thực trạng phát triển phương tiện cơ giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và đảm bảo an ninh năng lượng.

Từ 1-1-2031, cả nước thay thế xăng E10, chuyển sang dùng xăng E15

Trong thời gian chưa quy định bắt buộc thì khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, pha chế, phối trộn, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học.