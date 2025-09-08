Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo sản phẩm du lịch độc đáo ở Côn Đảo

Đề án táo bạo trên vừa được Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan.

Xác tàu Sheng Li sẽ thành rạn san hô nhân tạo﻿

Theo đề án của Amadive, công ty đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo. Việc này góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Công ty Amadive tin rằng đề án sẽ góp phần nâng cao giá trị du lịch tại Côn Đảo. Theo Amadive, điểm lặn xác tàu sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thu hút phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng hơn cho người dân địa phương.

Xác tàu đắm sẽ trở thành một rạn san hô nhân tạo, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.