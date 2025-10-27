Đề xuất cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Đồng thời, dự luật cũng bổ sung quy định về việc cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Điều 7).

Thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung này và cho rằng việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân để họ biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình là cần thiết. Việc tiếp tục duy trì hai loại Phiếu lý lịch tư pháp để cấp cho các đối tượng với mục đích sử dụng khác nhau là phù hợp theo thông lệ quốc tế.

“Trên cơ sở các thông tin thể hiện tại Phiếu lý lịch tư pháp số 2, cá nhân được cấp phiếu có thể tự quyết định việc cung cấp các thông tin về lý lịch tư pháp của mình cho các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về các thông tin đó” - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nêu.

Dù vậy, một số ý kiến trong Ủy ban này đề nghị cần có đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với quy định về việc cơ quan, tổ chức không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Nêu lý do, ý kiến cho hay điều này có thể khiến người dân gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục về xin thị thực, xuất cảnh, nhập cư... mà quốc gia sở tại yêu cầu phải cung cấp các thông tin liên quan đến án tích.

Do vậy, các ý kiến này đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định theo hướng xác định rõ một số trường hợp cụ thể mà cơ quan, tổ chức có thể yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Ý kiến khác còn đề nghị nghiên cứu, bỏ hẳn quy định về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 và nội dung này chỉ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu, phục vụ việc tra cứu, sử dụng của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.