Đề xuất có biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện của KOL vi phạm

Tại phần tham luận về "Kinh nghiệm quốc tế quản lý KOL trên không gian mạng - Đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng KOL tại Việt Nam", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) cho biết, hiện nay chưa có các quy định cụ thể về quản lý các KOL hiệu quả, trong khi nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục.

Ngày 18/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025). Hội nghị quy tụ hơn 300 KOL - những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Vị Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng, cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, thậm chí là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông của người vi phạm, gây tác động xấu đến xã hội.

"Cần có quy tắc về việc người nổi tiếng tự do sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được. Có thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm nhưng để triển khai được biện pháp này cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho hay, ở Trung Quốc, KOL không được có các hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức, văn hóa. Khi tham gia quảng cáo, KOL phải minh bạch trong hoạt động, không được lẫn lộn giữa quảng cáo và đánh giá của cá nhân. Người vi phạm sẽ bị xử phạt rất nghiêm, từ phạt hành chính đến phạt tù hoặc là phong sát - một biện pháp nghiêm khắc rất hiệu quả.