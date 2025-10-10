Đề xuất chuyển Văn phòng đăng ký đất đai về UBND cấp xã

Đảng ủy Cục Quản lý đất đai vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc kiện toàn văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Cục Quản lý đất đai, hiện 34 tỉnh thành đã thành lập 703 văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tổng số cán bộ là viên chức, người lao động của toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai trên toàn quốc là 16.683 người, trong đó số cán bộ tại các chi nhánh khoảng 12.600 người.

Để đảm bảo nguyên tắc một cấp, một đầu mối có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền theo quy định, Cục Quản lý đất đai đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thống nhất thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất.