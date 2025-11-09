Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng mới được Bộ Tư pháp công bố thẩm định.

Theo dự thảo tờ trình của Thanh tra Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Bảo đảm phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài ra, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...

Thanh tra Chính phủ đề xuất sửa đổi nội dung về giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai được đề xuất tăng lên 150 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng như luật hiện hành. Việc sửa đổi này được nhìn nhận sẽ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tài sản, thu nhập phải kê khai có kim loại quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên.