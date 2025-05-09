Đề xuất bổ sung 'hộ gia đình' là người sử dụng đất

Theo ông Châu, Điều 101 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về “hộ gia đình không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự” đã quy định trường hợp hộ gia đình tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai” đã sử dụng cụm từ “hộ gia đình sử dụng đất” có nghĩa là Điều 101 Bộ Luật Dân sự 2015 đã ghi nhận “hộ gia đình” là người sử dụng đất và chỉ quy định việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Cũng theo ông Châu, mặc dù Điều 4 Luật Đất đai 2024 chưa công nhận “hộ gia đình” là “người sử dụng đất” nhưng trong Luật Đất đai 2024 đã có đến 121 điểm, khoản, điều đã sử dụng từ “hộ gia đình” với tư cách là người sử dụng đất trong quan hệ dân sự về đất đai nên vừa là sự thừa nhận “hộ gia đình” là người sử dụng đất, vừa là quy định cụ thể việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Bộ Luật Dân sự 2015.