Đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS, hiệu trưởng được cấp bằng tốt nghiệp THPT

Sáng 13/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục nhằm khắc phục vướng mắc trong thi hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật mới và chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và phân cấp, phân quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu một số nội dung sửa đổi đáng chú ý như bỏ bằng tốt nghiệp THCS nhằm đơn giản hóa quy trình quản lý giáo dục, phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh phổ cập giáo dục đến THCS hiện nay.